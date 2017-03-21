На Украине предложили праздновать День супергероев

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением к главе государства учредить новый праздник – День супергероев.

«Супергерой – это персонаж, наделенный неординарными физическими способностями (суперсилами), которые он направляет на свершение подвигов ради общего блага. Многие супергероев живут повседневной жизнью, как обычные люди. Но всегда готовы прийти на помощь другим, даже незнакомцам. О многих из них вы слышали, но никогда не видели», - разъяснил Петру Порошенко автор петиции Андрей Глинский.

Он также добавил, что поклонники супергероев примеряют на себя их образы, переодеваются в костюмы и повторяют за ними характерные движения и привычки. Это способствует развитию одного из видов перфоманса – косплея.

Автор петиции предложил праздновать День супергероев 31 марта. По его мнению, такой праздник станет лучшим подарком людям, «которые ежедневно спасают мир».

На данный момент петиция набрала 19 подписей из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения администрацией главы государства.