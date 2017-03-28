На Украине предложили переименовать Херсон

Властям украинского города Херсон предложили сменить его название. Соответствующая петиция была размещена на сайте местной мэрии.

Ее автор предложил два варианта нового названия города – Тавр или Днепрослав. Инициативу поддержали пока только два человека, передает агентство «Экономика сегодня».

Автор идеи опросил городские власти вынести вопрос о переименовании на общественные слушания и по их итогам принять обращение к Верховной раде.