На Украине предложили переименовать Херсон
Властям украинского города Херсон предложили сменить его название. Соответствующая петиция была размещена на сайте местной мэрии.
Ее автор предложил два варианта нового названия города – Тавр или Днепрослав. Инициативу поддержали пока только два человека, передает агентство «Экономика сегодня».
Автор идеи опросил городские власти вынести вопрос о переименовании на общественные слушания и по их итогам принять обращение к Верховной раде.
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