На Украине предложили отказаться от должности президента

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович выступил с предложением об упразднении поста президента. По его мнению, в стране следует провести референдум по данному вопросу.

Рабинович считает, что Украине больше подойдет парламентская форма правления. При этом в пример он привел Германию, где президент, по его словам, является фигурой номинальной.

Рабинович заявил, что при выборе главы государства Украина «наступает на одни и те же грабли». «Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения», - цитирует депутата телеканал «112 Украина».