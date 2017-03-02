Украине предложили отказаться от проведения «Евровидения»

В Европе сожалеют, что песенный конкурс «Евровидение» в текущем году будет проводиться на Украине.

С одной стороны, европейцы продолжают надеяться на то, что Киев достойно справится с организацией мероприятия. С другой, отмечают, что чем ближе дата проведения конкурса, тем в худшем свете выставляет себя Украина.

Ряд немецких СМИ порекомендовали властям страны вообще отказаться от проведения «Евровидения», дабы не опозорится, передает Nation News со ссылкой на «Политэксперт».

Ранее сообщалось, что на мероприятие продано только 15 тысяч билетов. Невостребованными остаются еще 70 тысяч.

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