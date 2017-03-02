Украине предложили отказаться от проведения «Евровидения»
В Европе сожалеют, что песенный конкурс «Евровидение» в текущем году будет проводиться на Украине.
С одной стороны, европейцы продолжают надеяться на то, что Киев достойно справится с организацией мероприятия. С другой, отмечают, что чем ближе дата проведения конкурса, тем в худшем свете выставляет себя Украина.
Ряд немецких СМИ порекомендовали властям страны вообще отказаться от проведения «Евровидения», дабы не опозорится, передает Nation News со ссылкой на «Политэксперт».
Ранее сообщалось, что на мероприятие продано только 15 тысяч билетов. Невостребованными остаются еще 70 тысяч.
Следующая новость ВВС Канады готовы сбивать пассажирские самолеты
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии