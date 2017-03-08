На Украине предложили очистить власть от люстраторов
Партия «Оппозиционный блок» предложила властям Украины ликвидировать люстрационный департамент Минюста.
«Итогом работы разрекламированной «очищенной» власти стала ее полная профнепригодность. Сегодня необходимо очищать власть от самих люстраторов, при которых коррупция и развал государства достигли невиданных размеров», - цитирует заявление партии РИА «Новости».
Авторы инициативы отметили, что департамент нанес огромный ущерб государству. По их мнению, «процесс реального очищения власти от дилетантов и коррупционеров» может быть начат только путем досрочных парламентских выборов.
Закон о люстрации был принят на Украине в сентябре 2014 года. В соответствии с ним многие чиновники, работавшие при бывшем президенте Викторе Януковиче, потеряли свои должности.
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