На Украине предложили легализовать проституцию и марихуану

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила в целях пополнения пенсионного фонда страны легализовать ряд запрещенных законом видов деятельности.

Она отметила, что неоднократно слышала о нехватке средств в госбюджете на запуск солидарного и накопительного элементов пенсионной системы. По ее словам, необходимые средства могут быть получены путем детенизации экономики.

«Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», - цитирует ее ТАСС.

Агентство отмечает, что подобные инициативы на Украине выдвигаются не в первый раз. Однако до сих пор ни одна из них не была доведена до логического завершения.