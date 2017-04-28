На Украине предложили легализовать проституцию и марихуану
Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила в целях пополнения пенсионного фонда страны легализовать ряд запрещенных законом видов деятельности.
Она отметила, что неоднократно слышала о нехватке средств в госбюджете на запуск солидарного и накопительного элементов пенсионной системы. По ее словам, необходимые средства могут быть получены путем детенизации экономики.
«Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», - цитирует ее ТАСС.
Агентство отмечает, что подобные инициативы на Украине выдвигаются не в первый раз. Однако до сих пор ни одна из них не была доведена до логического завершения.
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