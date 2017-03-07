На Украине построили собачью будку для президента

Участники торговой блокады Донбасса соорудили собачью будку для президента Украины Петра Порошенко.

Фото строения, на котором закреплено фото главы государства и название его компании Roshen они опубликовали в Facebook. Снимок сопровождается записью: «Собачья будка для Петра Алексеевича уже готова прямо в редуте имени Конрада Аденауэра».

Некоторое время назад Порошенко раскритиковал радикалов, заявив, что они пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, хотя сами «даже собачьей будки в жизни не построили». Высказывание президента породило массу шуток в соцсетях.