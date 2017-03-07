На Украине построили собачью будку для президента
Участники торговой блокады Донбасса соорудили собачью будку для президента Украины Петра Порошенко.
Фото строения, на котором закреплено фото главы государства и название его компании Roshen они опубликовали в Facebook. Снимок сопровождается записью: «Собачья будка для Петра Алексеевича уже готова прямо в редуте имени Конрада Аденауэра».
Некоторое время назад Порошенко раскритиковал радикалов, заявив, что они пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, хотя сами «даже собачьей будки в жизни не построили». Высказывание президента породило массу шуток в соцсетях.
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