На Украине полицейским пришлось гоняться за страусами

В Днепре полицейских привлекли к ловле страусов, сбежавших с фермы.

«На номер «102» поступил вызов от очевидцев о том, что по Донецкому шоссе бегают страусы. Наши сотрудники выехали на место вызова и выяснили, что три птицы сбежали со страусиной фермы, которая находится за ТЦ «Караван», - рассказала «Подробностям.ua» пресс-секретарь патрульной полиции города Юлия Курочкина.

По ее словам, полицейским пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы загнать в клетку самого крупного беглеца. С двумя остальными удалось справиться сотрудникам фермы.