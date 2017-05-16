На Украине полицейским пришлось гоняться за страусами
В Днепре полицейских привлекли к ловле страусов, сбежавших с фермы.
«На номер «102» поступил вызов от очевидцев о том, что по Донецкому шоссе бегают страусы. Наши сотрудники выехали на место вызова и выяснили, что три птицы сбежали со страусиной фермы, которая находится за ТЦ «Караван», - рассказала «Подробностям.ua» пресс-секретарь патрульной полиции города Юлия Курочкина.
По ее словам, полицейским пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы загнать в клетку самого крупного беглеца. С двумя остальными удалось справиться сотрудникам фермы.
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