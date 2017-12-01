На Украине подорожал борщ
На Украине перед Новым годом на 33 процента подорожал борщ, гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, салат сельдь под шубой стал дороже на 24 процента, а за оливье теперь придется отдать на 26 процентов больше денег.
Дорошенко отметил, что рост произошёл с учётом того, что с начала года доходы украинцев выросли на 20 процентов, сообщает Life.
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