На Украине переименуют две области

Власти Украины планируют переименовать две области, рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в настоящее время уже переименовано более тысячи населенных пунктов. Кроме того, название будет изменено еще у девяти.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию», - сказал Вятрович, отметив, что уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того чтобы запустить этот процесс.

При этом он не уточнил, какие именно области будут переименованы.

Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины, сообщает Газета.ру.

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