На Украине оценивают новые убытки от конфликта с Россией

Украинские политики и экономисты начали подсчет возможных убытков от запуска Россией железной дороги в обход Украины.

Потери оцениваются в диапазоне от 200-300 миллионов до полутора миллиардов в год, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее в РЖД заявили, что на участке «Журавка-Миллерово» начато регулярное движение поездов в обход Украины.