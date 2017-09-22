На Украине оценивают новые убытки от конфликта с Россией
Украинские политики и экономисты начали подсчет возможных убытков от запуска Россией железной дороги в обход Украины.
Потери оцениваются в диапазоне от 200-300 миллионов до полутора миллиардов в год, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее в РЖД заявили, что на участке «Журавка-Миллерово» начато регулярное движение поездов в обход Украины.
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