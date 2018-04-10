На Украине освободили капитана российского сейнера

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко из изолятора временного содержания (ИВС) в Херсоне.

Теперь ему предстоит явиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения следственных действия. Ранее Горбенко предъявили обвинение в нарушении порядка посещения оккупированной территории.

СБУ также намерена допросить экипаж сейнера по уголовному делу, возбужденному в отношении капитана, передает ТАСС.

«Норд» был задержан в конце марта в Азовском море украинскими пограничниками. Они отконвоировали судно в порт Бердянска, где оно было арестовано по решению суда.