На Украине освободили капитана российского сейнера
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко из изолятора временного содержания (ИВС) в Херсоне.
Теперь ему предстоит явиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения следственных действия. Ранее Горбенко предъявили обвинение в нарушении порядка посещения оккупированной территории.
СБУ также намерена допросить экипаж сейнера по уголовному делу, возбужденному в отношении капитана, передает ТАСС.
«Норд» был задержан в конце марта в Азовском море украинскими пограничниками. Они отконвоировали судно в порт Бердянска, где оно было арестовано по решению суда.
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