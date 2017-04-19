На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

В Киеве радикалы из партии «Национальный корпус» осквернили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Они повесили на монумент плакат, в котором военачальник назван «палачом». По словам радикалов, они таким образом хотят разъяснить украинцам, кем на самом деле являлся генерал.

Стражи порядка не смогли помешать действиям националистов. Они аргументировали свое поведением продолжающимся процессом декоммунизации, сообщается на сайте партии.

В годы Великой Отечественной войны Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, который освободил Киев от фашистов.