Украине некуда девать елочные игрушки из-за разрыва связей с Москвой
Украина потеряла более трех миллиардов долларов из-за того, что переориентировала рынок сбыта елочных игрушек на страны ЕС вместо России. Об этом сообщила заместителя министра экономического развития страны Наталья Микольская.
За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира. В то же время, экспорт в Россию сократился более чем наполовину.
Сейчас основной рынок сбыта украинских елочных игрушек - это страны ЕС, сообщает ТАСС.
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