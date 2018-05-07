На Украине назвали Крымский мост «шикарным подарком»

Украинский журналист Матвей Ганапольский пофантазировал на тему дальнейшей судьбы моста через Керченский пролив.

По его мнению, после возвращения Крыма в состав Украины мост пригодится ее гражданам для поездок в Россию. Журналист также порадовался тому, что переправа возведена за счет РФ, сообщает Nation News со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее стало известно, что строительство моста идет с опережением сроков. Открытие автомобильного движения по нему запланировано на середину мая.