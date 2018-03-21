На Украине нашли свалку с человеческими останками

На Украине, в одной из промзон Запорожья местными жителями обнаружена свалка с лекарственными и биологическими отходами, а также человеческими останками.

Использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащие ртуть и тяжелые металлы, бинты, ампулы, остатки анализов части человеческих тел свалены в никем не охраняемом здании с выбитыми стеклами. Запах разложения, благодаря которому и была найдена свалка, распространяется даже при минусовой температуре.

В общей сложности масса этого хлама, по данным СБУ, составляет около четырех тонн. Он находится на территории фирмы, которая должна вывозить биоотходы из медучреждений Запорожья и Днепра.

В компании утверждают, что отходы вывезти было невозможно в течение более двух месяцев, поскольку судом на них наложен арест. Теперь же ситуация изменилась и свалку начали ликвидировать, сообщает ТСН.

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