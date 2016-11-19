На Украине начала работу «политическая сила» Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что созданное им политическое движение «Рух новых сил» начало работу в регионах Украины.

«Сегодня около сотни представителей инициативных групп со всей Украины собрались в нашем офисе. Хотя наша встреча проходила под наблюдением СБУ, у всех присутствующих было ощущение, что мы создаем что-то новое и очень важное, а старые политические кланы не смогут нас остановить», - написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили объявил о проведении в Киеве 27 ноября «открытой Рады» и пригласил присоединиться к ней «всех демократических политических сил».

По его словам, вместе со своими сторонниками, он начинает кардинальное изменение власти в стране.