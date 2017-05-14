На Украине начал действовать порядок изъятия незаконно ввезенных из России книг

На Украине вступил в силу порядок изъятия из обращения книг, изготовленных в России и ввезенных на украинскую территорию из РФ, а также неподконтрольного Киеву Донбасса и распространенных без соответствующего разрешения.

Этот порядок 5 апреля утвердил кабинет министров. Спустя 30 дней со дня публикации он вступил в законную силу - 14 мая, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, книжная продукция, которая была распространена на Украине без разрешения, подлежит изъятию «с целью недопущения возможности ее реализации». Изъятие осуществляет Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио). Действие этого порядка не относится к книжной продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или в количестве не более 10 штук.

8 декабря 2016 года Верховная рада ввела запрет на ввоз российской литературы с антиукраинским содержанием.

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