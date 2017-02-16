На Украине могут заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут быть заблокированы на Украине.
По мнению инициатора запрета советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти социальные сети являются источниками «российской пропаганды».
Шкиряк заявил, что текущий год должен стать годом защиты от российской пропаганды информационного пространства Украины.
Он отметил, что учителя, психологи должны объяснить школьникам вред данных соцсетей, которые, по мнению ширяка, контролируются спецслужбами России, сообщает газета «Известия».
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