На Украине 8 Марта и 1 Мая перестанут считаться государственными праздниками

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило законопроект, согласно которому 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая не будут считаться государственными праздниками и соответственно перестанут быть выходными днями.

- У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут данный закон, — цитирует Вятровича РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание «Апостроф».

По словам директора института, не стоит делать праздничными днями 8 Марта и 1 Мая, а что касается Дня Победы, то «точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая».

- На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, отмечающие события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства — День независимости, День конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого, — подчеркнул Вятрович.

Как отметил собеседник издания, отмена празднования 23 февраля - большая победа Украины, которая теперь празднует День защитника отечества 14 октября.