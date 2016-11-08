На Украине до конца года обнародуют результаты следствия по убийству Шеремета

Следствие сделало значительный шаг вперед в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, и есть основания полагать, что до конца года результаты расследования будут обнародованы. Такое заявление сделал член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

- Следователи провели огромный объем следственных работ: опрошена тысяча свидетелей, сделано более 100 запросов по проверке информации о нахождении тех или иных абонентов телефонной связи в данном районе. Отрабатываются все возможные версии. На сегодняшний день основными являются четыре версии, — цитирует Геращенко РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

По словам депутата Верховной рады, такие преступления готовятся особенно тщательно, поэтому «не стоит ожидать быстрых результатов».

Павел Шеремет погиб 20 июля в Киеве в результате взрыва в автомобиле, на котором журналист ехал на работу в интернет-издание «Украинская правда».

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