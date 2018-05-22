На Украине испытали новое оружие против России

Украинские войска провели испытания противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленных из США.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что с получением этого оружия возможности ВСУ значительно возросли. Он добавил, что комплексы будут применены против российских войск в случае их вторжения на Украину.

Ранее в Вашингтоне заявили, что и далее намерены поставлять оружие Украине, чтобы повысить обороноспособность ее армии. При этом американское руководство не разрешило Киеву применять Javelin в конфликте на Донбассе.