На Украине испытали новое оружие против России
Украинские войска провели испытания противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленных из США.
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что с получением этого оружия возможности ВСУ значительно возросли. Он добавил, что комплексы будут применены против российских войск в случае их вторжения на Украину.
Ранее в Вашингтоне заявили, что и далее намерены поставлять оружие Украине, чтобы повысить обороноспособность ее армии. При этом американское руководство не разрешило Киеву применять Javelin в конфликте на Донбассе.
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