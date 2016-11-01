На Украине исчез ключевой свидетель по делу Грабовского

Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Грабовского на Украине пропал и не выходит на связь. Об этом заявила адвокат Оксана Соколовская, которая вместе с Грабовским представляла интересы россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

По словам Соколовской, свидетель не появляется по месту жительства и в социальных сетях, хотя ранее был активным их пользователем. Она заявила, что в ближайшее время будет подавать заявление о пропаже, если о местонахождении свидетеля так и не удастся ничего узнать, сообщает ТАСС.

Речь идет о бывшем помощнике Соколовской Сергее Федосенко. Именно он был последним, кто видел адвоката Грабовского живым.

Грабовской пропал в марте, а через некоторое время его тело с огнестрельным ранением было найдено в Черкасской области. По подозрению в убийстве адвоката задержаны два человека, которые признали свою вину. В качестве версий убийства рассматривается профессиональная деятельность Грабовского и ограбление.

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