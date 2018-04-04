Украине не хватит 10 лет на восстановление Донбасса
Советник президента Украины Петра Порошенко Александр Пасхавер спрогнозировал возможные временные и материальные затраты на восстановление Донбасса.
По его словам, если Киеву удастся восстановить контроль над территориями на востоке Украины, то на возврат к довоенному состоянию потребуется гораздо дольше 10 лет.
Кроме того, на налаживание жизни и возрождение производства необходимо намного больше, чем ранее озвученная украинскими экономистами цифра в 50 миллиардов долларов, сообщает «Обозреватель».
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