Украине не хватит денег на Евровидение даже при поддержке Европы

Украина вряд ли сможет позволить себе проведение конкурса Евровидение весной 2017 года, пишет Daily Telegraph.

Издание отмечает, что Киеву не по карману проведение конкурса даже при финансовой поддержке Европейского вещательного союза. Об этом, по мнению автора статьи, свидетельствуют предупреждения руководителей телевещания страны и отставка Зураба Аласании, бывшего главы Национальной телекомпании Украины, заявившего о катастрофическом недостатке финансирования.

По мнению автора статьи, Европейский вещательный союз вряд ли окажет обещанную ранее поддержку Украине по организации конкурса.

В случае если Украина провалит организацию «Евровидения», право на проведение конкурса перейдет к России, занявшей на конкурсе второе место.