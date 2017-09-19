На Украине хотят закрыть культурный центр РФ

В Верховной раде предлагают закрыть расположенный в Киеве Российский центр науки и культуры. С такой инициативой вновь выступила депутат и советник президента страны Ирина Фриз.

По ее мнению, деятельность центра должна быть запрещена, поскольку он отправляет украинских детей в поездки по РФ « с целью их пропагандистской обработки», сообщает сайт «Гордон».

Кроме того, Фриз призвала внести в санкционный список организацию «Россотрудничество». Депутат обвиняет ее в финансировании псевдонаучных исследований по предвзятым оценкам исторических и политических событий, которые потом распространяются в российских СМИ. Парламентарий считает, что организация угрожает национальной безопасности Украины.

За закрытие культурного центра РФ Фриз высказывалась в начале прошлого года. Тогда ее инициатива была отклонена из-за опасений аналогичных действий со стороны Москвы.

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