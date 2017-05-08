На Украине хотят сделать 9 мая рабочим днем

В следующем году 9 мая на Украине может стать рабочим днем. Необходимость переноса выходного с 9 на 8 мая объяснил директор Национального института памяти Владимир Вятрович.

По его словам, перенос является продолжением «переформатирования старых советских праздников» для молодого поколения.

«Не стоит цель обидеть или задеть ветеранов, для большинства из которых, несмотря на их возраст, выходной день не имеет такого большого значения, как для молодого поколения, людей, которые работают», - пояснил он изданию «Апостроф».

Вятрович также отметил, что Украина довольно быстро избавилась от такой советской и российской символики как георгиевская лента. По его мнению, общество готово к дальнейшим таким изменениям.