На Украине хотят отменить мораторий на продажу земли

В Верховную раду Украины внесен законопроект об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

Инициатива принадлежит группе парламентариев от коалиции. Каких-либо пояснений к проекту они пока не представили, передает ТАСС.

Мораторий на покупку и продажу земель указанной категории действует на Украине с 2002 года. некоторое время назад Рада приняла закон, продлевающий срок действия моратория до 2019 года. Из-за внесения проекта об отменен запрета закон не может быть подписан спикером украинского парламента и передан на утверждение президенту. На отмене моратория настаивают Всемирный банк и Международный валютный фонд.