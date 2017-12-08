На Украине хотят отменить мораторий на продажу земли
В Верховную раду Украины внесен законопроект об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.
Инициатива принадлежит группе парламентариев от коалиции. Каких-либо пояснений к проекту они пока не представили, передает ТАСС.
Мораторий на покупку и продажу земель указанной категории действует на Украине с 2002 года. некоторое время назад Рада приняла закон, продлевающий срок действия моратория до 2019 года. Из-за внесения проекта об отменен запрета закон не может быть подписан спикером украинского парламента и передан на утверждение президенту. На отмене моратория настаивают Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Следующая новость Геннадий Онищенко предложил создать министерство науки
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии