На Украине хотят отказаться от трехцветных светофоров

Правительство Украины задумалось об отмене желтого сигнала светофора из-за частых ДТП.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, именно желтый свет в большинстве случаев становится причиной аварий, поскольку каждый водитель трактует его по своему усмотрению, передает НСН. В украинском кабмине полагают, что отмена желтого сигнала будет способствовать улучшению ситуации.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин придерживается иного мнения. «Отмена желтого сигнала эту проблему не решит. Даже, может быть, усугубит. Потому что, какая разница? Желтый — сигнал запрещенный, с зеленого такие водители будут сразу перескакивать на красный, - цитирует его издание.

В качестве меры по предотвращению ДТП Похмелкин порекомендовал увеличить продолжительность желтого сигнала светофора. Он также добавил, что резкое изменение в правилах дорожного движения на пользу не пойдет.

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