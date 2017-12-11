Украине грозит масштабная война

Конфликт между антикоррупционным ведомствами и генпрокуратурой Украины может перерасти в масштабную войну.

Такого мнения придерживается глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. По его мнению, жертвой этой войны рискует стать вся Украина, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Холодницкий добавил, что данная ситуация вызывает недовольство у американских властей, которые наблюдают за происходящим.