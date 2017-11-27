На Украине готовы «вымести улицы Пушкиных и Достоевских»
Активист украинской партии «Свобода» Александр Аронец призвал к «деимпериализации и дерусификации» страны.
По его мнению, это должно стать очередным этапом декоммунизации на Украине.
При этом, в пример он привел ситуацию с сериалом «Сваты», которая, по его мнению, является наглядным примером того, насколько сложным станет этот процесс.
«Ничего, придет время и мы выметем как «сватов», так и улицы «пушкиных, львов толстых, достоевских». Кто-кто, а «зеленские» точно это переживут», — написал Аронец на своей странице в Facebook.
Ранее украинский актер и комик Владимир Зеленский раскритиковал идею возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории Украины. По некоторым данным, сериал не получить прокатное удостоверение из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, внесенного в «черный список» Украины из-за посещения Крыма, сообщает «РИА Новости».
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