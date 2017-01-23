На Украине с 1 февраля на 22 процента повысится цена на газ для предприятий
Промышленные предприятия Украины с 1 февраля будут платить за потребление газа на 22 процента больше, чем в январе. «Нафтогаз Украины» поднял минимальную стоимость топлива с нынешних 277 долларов за тысячу кубометров до 338 долларов.
Об этом говорится в опубликованной компанией справке, - сообщает РИА «Новости».
В то же время максимальная цена на газ для промышленных потребителей с 1 февраля вырастет на 21 процент - с 307 до 371 доллара за тысячу кубометров.
С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого «Нафтогаз» поставляет газ промышленным предприятиям и другим хозяйствующим субъектам только на рыночных условиях.
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