На Украине с 1 февраля на 22 процента повысится цена на газ для предприятий

Промышленные предприятия Украины с 1 февраля будут платить за потребление газа на 22 процента больше, чем в январе. «Нафтогаз Украины» поднял минимальную стоимость топлива с нынешних 277 долларов за тысячу кубометров до 338 долларов.

Об этом говорится в опубликованной компанией справке, - сообщает РИА «Новости».

В то же время максимальная цена на газ для промышленных потребителей с 1 февраля вырастет на 21 процент - с 307 до 371 доллара за тысячу кубометров.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого «Нафтогаз» поставляет газ промышленным предприятиям и другим хозяйствующим субъектам только на рыночных условиях.