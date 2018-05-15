На Украине чиновница лишилась должности из-за песни
Заведующая районным отделом культуры в городе Кривой Рог Валентина Игнатова уволена за исполнение в День Победы песни «Верните память».
Поскольку автором песни является официальный представитель МИД России Мария Захарова, местная администрация сочла ее исполнение неуместным и уволила Игнатову. Уточняется, что она занимала должность заведующей отделом культуры центрально-городского района Кривого Рога.
Примечательно, что песня Захаровой прозвучала еще как минимум в двух районах – Металлургическом и Саксаганском, сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.
Песня «Верните память» посвящена российским военнослужащим, погибшим в Сирии. Впервые она прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля 22 июня 2017 года.
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