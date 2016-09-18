На Украине чиновник объяснил рост своих доходов курсом валют
Министр юстиций Украины Павел Петренко заявил, что шестикратное увеличение его доходов произошло из-за прогрессирующего курса валют и удешевления гривны.
– Это не увеличение доходов. Это та проблема, которая есть в этой стране – это инфляция. То есть из-за увеличения курса доллара. Так случается, что украинцы, у которых есть сбережения, в том числе в долларах, они становятся, к сожалению, миллионерами из-за того, что курс доллара растет, – сказал Петренко.
В 2013 году официальный доход Петренко составлял 146 тысяч долларов, а в 2015 – 926 тысяч долларов. Кроме того, чиновник отметил, что продал несколько объектов недвижимости, сообщает RT.
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