На Украине будут судить задержанного за подготовку терактов на Евро-2016 француза

Дело гражданина Франции, в начале июня задержанного на украинско-польской границе при попытке провезти большую партию оружия и боеприпасов, передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Франции, который подозревается в незаконном приобретении и контрабанде оружия и подготовке террористического акта», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Как отмечается в документе, француз «с целью подготовки и совершения террористических актов на территории Франции с июня 2015 года периодически приезжая на Украину, предпринимал действия относительно незаконного приобретения значительного количества оружия и взрывных устройств у военнослужащих вооруженных сил Украины».

Во Франции склонны считать, что задержанный на Украине преступник был связан с сетью контрабандистов оружия, а не с террористическими группировками.

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