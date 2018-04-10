На Украине арестовали еще одно российское судно
Украинский суд дал разрешение на арест судна-земснаряда, принадлежащего российской компании.
Судно добывало песок для строительства моста через керченский пролив в районе Каркинитского залива Черного моря. Оно принадлежит компании Trans Services Maritime и в настоящее время находится в порту Южный Одесской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.
По его ловам, судно арестовано с целью возмещения убытков, причиненных Украине его деятельностью.
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