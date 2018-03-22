На Украине арестовали депутата Надежду Савченко

Правоохранительные органы Украины задержали в Киеве депутата украинского парламента Надежду Савченко после снятия с нее неприкосновенности.

Депутата арестовали около Верховной Рады на глазах матери и сестры.

Отмечается, что Надежда Савченко спокойно отреагировала на задержание, не взывала к защите, и без политических деклараций и заявлений проследовала в окружении стражей порядка и сторонников в сторону следственного изолятора Службы безопасности Украины, сообщает RG.ru.