На Украине суд арестовал имущество Януковича
Печерский суд Киева наложил арест на имущество экс-президента Украины Виктора Януковича.
Согласно постановлению суда, речь идет о жилом доме, двух гаражах и судне марки «Бриг». Всем лицам, которые имеют право распоряжаться данным имуществом, запрещено это делать, передает ТАСС.
Инициатива ареста имущества экс-главы государства принадлежит прокуратуре, которая возбудила в отношении Януковича восемь уголовных дел. Бывший президент обвиняется в госизмене, пособничестве изменению государственной границы Украины и других преступлениях. В качестве одной из санкций по данным статьям предусмотрен арест имущества.
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