На Украине суд арестовал имущество Януковича

Печерский суд Киева наложил арест на имущество экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно постановлению суда, речь идет о жилом доме, двух гаражах и судне марки «Бриг». Всем лицам, которые имеют право распоряжаться данным имуществом, запрещено это делать, передает ТАСС.

Инициатива ареста имущества экс-главы государства принадлежит прокуратуре, которая возбудила в отношении Януковича восемь уголовных дел. Бывший президент обвиняется в госизмене, пособничестве изменению государственной границы Украины и других преступлениях. В качестве одной из санкций по данным статьям предусмотрен арест имущества.