На Украине до 1 апреля запретили ввоз всех без исключения книг из России

Глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявил, что на территорию страны с 1 января по 1 апреля запрещен ввоз всех без исключения книг из России.

- С 1 января до 1 апреля запретили ввоз книг, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки, - цитирует Афонина ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

Ранее, 30 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», принятый Верховной радой 8 декабря.

Вместе с тем на таможне в Харькове заявили, что пока не получали «никаких документов, запрещающих ввоз книг».

В 2015 году Госкомитет телерадиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло 38 изданий.

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