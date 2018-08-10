Украина заявила о возможности России из Крыма снести всю Европу

Украинский эксперт Андрей Клименко заявил, что Россия создала в Крыму мощнейшую военную базу, которая угрожает не только европейским странам, но даже африканским.

По его мнению, размещенные на полуострове российские ракеты «Калибр» могут поразить всю Европу и Северную Африку.

Он добавил, что Россия в 2014 году приняла Крым, поскольку он был необходим ей как военная база. По его словам, Крым - это военная цель, военная база и угроза всей Европе, а вовсе не туристический курорт.

В качестве доказательства дальности российских ракет, Андрей Клименко предложил поставить на карту циркуль, и провести необходимый радиус попадания. Под угрозу попадают не только любые цели в Средиземноморье и Северной Африке, но и сам Лондон находится под ударом.

Радиус поражения ракет «Калибр», по разным данным, варьируется от 375 (морские) до 2,6 тысяч км (наземные цели), передает «Экономика сегодня».

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