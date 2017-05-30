Украина заявила об украинском «гражданстве» княжны Анны Ярославны

Заявление президента РФ Владимир Путина о том, что отношения России и Франции ведут начало от брака Генриха I с дочерью Ярослава Мудрого, вызвало на Украине бурю негодования.

По словам зам главы администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, российский президент намеренно обманул французов, назвав княгиню Анну — русской. А в качестве доказательства ее украинского происхождения он привел фамильный герб Ярослава Мудрого, напоминающий трезубец.

«Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (Москва даже не существовала в то время)», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что Реймсское Евангелие, которое использовалось во время церемоний коронации монархов во Франции, было книгой Анны Ярославны из библиотеки ее отца.

Анна являлась дочерью киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, сообщает Life.