Украина заявила о падении российского беспилотника в Донецкой области
Украинские военные сообщили о падении в Донецкой области беспилотника «Орлан», который соответствует изготавливаемой в России модели.
По их сведениям, беспилотник упал вечером 16 сентября недалеко от населенного пункта Новоградка из-за технической неисправности.
«Газета.ru» цитирует заявление командования АТО в Донбассе: «Разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие под названием «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель — российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет».
Это, по мнению украинских военных, доказывает участие России в войне против Украины.
Ранее Россия не раз отрицала своей участие в военных действиях в Донбассе.
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