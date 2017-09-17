Украина заявила о падении российского беспилотника в Донецкой области

Украинские военные сообщили о падении в Донецкой области беспилотника «Орлан», который соответствует изготавливаемой в России модели.

По их сведениям, беспилотник упал вечером 16 сентября недалеко от населенного пункта Новоградка из-за технической неисправности.

«Газета.ru» цитирует заявление командования АТО в Донбассе: «Разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие под названием «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель — российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет».

Это, по мнению украинских военных, доказывает участие России в войне против Украины.

Ранее Россия не раз отрицала своей участие в военных действиях в Донбассе.