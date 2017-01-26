Украина заявила о желании присутствовать на переговорах Путина и Трампа

Украина должна принимать участие во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины, заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

- Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом, — цитирует «РИА Новости» слова Зеркаль.

Она также отметила, что Запад должен сохранить санкции в отношении России, поддержав, таким образом, президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает агентство Reuters, Киев боится, что ради сближения с Москвой президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе.