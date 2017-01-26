Украина заявила о желании присутствовать на переговорах Путина и Трампа
Украина должна принимать участие во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины, заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.
- Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом, — цитирует «РИА Новости» слова Зеркаль.
Она также отметила, что Запад должен сохранить санкции в отношении России, поддержав, таким образом, президента Украины Петра Порошенко.
Как отмечает агентство Reuters, Киев боится, что ради сближения с Москвой президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе.
Следующая новость Кошки ничуть не глупее собак
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии