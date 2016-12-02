Украина завершила ракетные стрельбы

Вооруженные силы Украины завершили ракетные стрельбы, проходившие в Черном море, заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

- Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет, - написал он в пятницу на своей странице в Фейсбуке, отметив, что испытания показали неприкосновенность воздушных границ Украины.

В первый день, прошедший 1 декабря, были осуществлены 16 пусков ракет с целью поражения условных целей. Второй день прошел без ракетных стрельб из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс».