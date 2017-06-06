Украина запустила локальную социальную сеть «Ukrainians»
Команда программистов из Канады предложила создать украинскую социальную сеть, которая частично уже внедрена в стране.
Новая сеть получила название «Ukrainians». На сегодняшний день в ней зарегистрировано около 25 тысяч человек, отмечает РИА Новости.
Регистрация возможна через аккаунт в «Facebook» или стандартным способом через электронную почту.
Однако кроме регистрации и смены фотографии профиля недоступны никакие другие функции.
Создатели отмечают, что если в «Ukrainians» зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, тогда активизируются вкладки «новости» и «друзья».
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