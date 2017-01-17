Украина на пят лет запретила въезд в страну мэру польского Перемышля

Мэр польского города Перемышль Роберт Хома решением Службы безопасности Украины лишен права въезда в страну в течение пяти лет.

- Такой запрет был выдан еще летом прошлого года в интересах обеспечения безопасности нашего государства, - цитирует пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».

Ранее, 17 января Хома не сумел пересечь украинско-польскую границу, хотя направлялся на встречу по приглашению украинской стороны.

- Объяснения на границе продолжались полчаса. Потом я получил официальный документ на украинском языке, выданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснения очень немногословны, пограничники ссылаются на какие-то скупые рекомендации, выданные этим центром, - рассказал Хома польскому изданию Zycie Podkarpackie.

СБУ лишила мэра Перемышля права въезда, поскольку, по данным ведомства, Хома не сумел пресечь проведение «Марша орлят перемышльских и львовских», в ходе которого манифестанты скандировали оскорбительные лозунги, в том числе «Смерть украинцам».

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