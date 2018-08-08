Украина запретила ввоз новых книг из Российской Федерации

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз еще двух книг из России - учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» и научно-популярное издание «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

В первой книге комитет нашел якобы сфальсифицированные исторические данные, во второй - героини книги Мата Хари, Зоя Воскресенская и Йошико Кавасима, в которых найдены «признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур».

Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году подписал закон по ограничению доступа на рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России, отмечает «Народные новости».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Военный аналитик Японии признал развитие Курильских островов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО