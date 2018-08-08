Украина запретила ввоз новых книг из Российской Федерации

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз еще двух книг из России - учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» и научно-популярное издание «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

В первой книге комитет нашел якобы сфальсифицированные исторические данные, во второй - героини книги Мата Хари, Зоя Воскресенская и Йошико Кавасима, в которых найдены «признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур».

Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году подписал закон по ограничению доступа на рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России, отмечает «Народные новости».

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