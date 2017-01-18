Украина запретила фильмы Эльдара Рязанова
Госкино Украины запретило к показу на территории страны фильмы Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи» и «Тихие омуты» , сообщил глава украинского ведомства Филипп Ильенко.
По его словам, причиной запрета стало участие в этих фильмах актера Яна Цапника, внесенного в список лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности Украины».
Цапник стал персоной нон грата после того, как исполнил роль ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент».
Всего под запретом к показу на Украине оказались 18 фильмов, в которых сыграл Цапник, сообщает «Национальная служба новостей».
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