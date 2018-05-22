Украина замахнулась на очередное российское судно

Приморский районный суд город Одесса вынес решение о заочном аресте российского судна «Печора».

Поводом для такого решения якобы послужила добыча судном песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Речь идет о территории государственного ботанического заказника «Малое филлофорное поле».

По версии следствия, на протяжении трех лет «Печора» порядка трехсот раз добывала там песок, который затем доставляла в Крым. Украина оценивает причиненный ущерб в 250 миллионов гривен. При этом отмечает, что в эту сумму не входит ущерб, причиненный биосфере заказника.

Компания «Южмрсервис», владеющая судном, не в курсе его ареста. Его гендиректор Тимур Гафуров завил ТАСС, что «Печора» не вела добычу песка в указанном украинской стороной районе.

В апреле Украина арестовала российское судно Seabreeze, которое также принадлежит «Южморсервису», а в марте – сейнер «Норд».