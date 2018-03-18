Украина закупила смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Минобороны Украины вместо дымовых смесей для применения в зоне боевых действий закупило смесь для окуривания деревьев. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Южного региона страны.

Оказалось, что департамент госзакупок Министерства обороны в 2015-2017 годах приобрел дымовые смеси на сумму более чем 72 млн гривен. В процессе использования выяснилось, что из-за быстрого рассеивания дыма смесь не дает необходимого эффекта.

В прокуратуре отметили, что данная смесь подходит для имитации боевых действий во время игры страйкбол, как дымовая заевеса при съемках кино и для окуривания деревьев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе», передает Lenta.ru.

2 марта Госдеп США одобрил продажу Украине Javelin. В Пентагоне считают, что данный комплекс позволит стране выстроить систему обороны для защиты территориальной целостности государства.

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